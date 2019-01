Napoli, Ancelotti: "Pagato il primo tempo, espulso per una parolaccia"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, Carlo Ancelotti ha commentato così il pareggio con il Milan: "Ho dettto una parolaccia ma non era rivolto all'arbitro che è stato un po' precipitoso, mi ero lamentato dell'ammonizione di Fabian e poi è scappata questa parolaccia molto comune in Italia. E' molto più grave che non abbiamo segnato, c'è più rammarico per il primo tempo che abbiamo giocato con poca intensità, doveva essere fatto all'intensità del secondo. E' lì la chiave della partita. Siamo stati flosci nella prima parte".