Napoli, Ancelotti: "Spero di restare a lungo"

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Otto Channel, partendo dal suo primo anno in azzurro: "Il mio rapporto con Napoli è normale, passo molto tempo fuori dalla città, e quando rientro la sera l'unica cosa che mi godo di Napoli è qualche ristorante o pizzeria. Questa città potrebbe essere più bella con qualche piccolo accorgimento, un po' di senso civico in più da parte di tutti, ma questo è un po' il problema italiano".

Cosa le mancherà di Napoli quando andrà via?

"Non lo so, spero di stare qui un periodo tale da poter essere totalmente soddisfatto di quello che ho passato, e non farmi mancare niente".