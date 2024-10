Napoli, Conte: "Avrei messo firma per essere a 16 punti dopo 7 giornate"

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - "A inizio campionato avrei messo la firma per 16 punti dopo 7 giornate. Essere primi alla sosta fa piacere, soprattutto per la mia famiglia che mi sta accanto. I tifosi non devono lasciarsi condizionare da un risultato. Dobbiamo capire i nostri obiettivi, il nostro percorso. Apriamoci comunque a quest'entusiasmo, non vogliamo chiuderci a riccio". Antonio Conte è soddisfatto della sua squadra e della conferma in vetta alla classifica grazie alla vittoria con il Como. "Mi è molto piaciuta la partenza -osserva - anche perché abbiamo trovato subito un gol che deriva da una situazione studiata in allenamento. poi abbiamo cercato di rimanere in gestione ma il ritmo, nonostante che ci alleniamo tanto per essere sempre intensi, è un po' calato". "Nel primo tempo - spiega Conte - abbiamo concesso tre conclusioni pericolose da fuori aria e così è venuto anche il gol. Nell'intervallo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico anche perché loro creavano una eccessiva superiorità a centrocampo. Siamo riusciti ad essere più aggressivi nei più compatti e a gestire la palla in maniera migliore. Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra molto ben attrezzata, quella che in Serie A sta meglio di tutti". "Mi è piaciuto molto il secondo tempo dei miei ragazzi - aggiunge il tecnico del Napoli - sia per personalità che per il carattere dimostrato. Anche a livello tattico siamo stati abbastanza bravi. Nella ripresa siamo riusciti ad essere più incisivi negli scontri e nei duelli. Nell'intervallo avevo fatto notare ai miei che su 22 duelli ne avevamo vinti soltanto otto. Poi la situazione è cambiata e questo mi fa molto piacere perché significa che nelle difficoltà siamo in grado di modificare la situazione". "Credo dunque - conclude - che da questa partita siano arrivate risposte importanti".

Cesc Fabregas è deluso per il risultato ma non per il gioco espresso dalla sua squadra. "Abbiamo giocato bene nei primi 60 minuti - dice - non solo nel primo tempo, ma poi il Napoli è cresciuto. A noi manca un po' di cattiveria. Siamo ancora giovani e dobbiamo essere più furbi anche se in generale siamo sulla strada giusta". "Ora - aggiunge il tecnico del Como - è importante non mollare, d'altronde siamo solo all'inizio. Se perdi 3-1 e si cambia non ha senso. Faremo il possibile per battere il Parma". "Ho visto un buon Napoli dopo 60 minuti - dice ancora Fabregas - e un grande Napoli dopo il terzo gol. Dobbiamo essere più bravi e più forti in tutte le fasi del gioco e non commettere errori banali. E' successo col Bologna, anche a Verona. Dobbiamo essere tranquilli di testa". Fabregas infine si sofferma sulla prestazione di alcuni protagonisti della gara. "Nico Paz - conclude - l'ho visto pronto fisicamente. Il mio progetto era di farlo crescere in due o tre mesi, ma ho visto subito le sue qualità. Neres è fortissimo. Lobotka mi fa impazzire, se me lo dessero giocherei volentieri con undici Lobotka". (ANSA).