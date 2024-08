Napoli, Conte taglia Osimhen: neanche in panchina nel match di Coppa Italia col Modena

vedi letture

Sono quattro i calciatori esclusi da mister Antonio Conte per il primo impegno ufficiale del Napoli nella stagione 2024-2025. Il tecnico azzurro ha infatti tenuto fuori dalla gara di Coppa Italia in programma fra pochi minuti contro il Modena Osimhen, Gaetano, Cajuste e Folorunsho, tutti almeno per il momento fuori dal progetto e quindi neanche in panchina. A questa lista di assenze si aggiunge anche quella di Mario Rui, che come comunicato dalla società gode però di un permesso.

Le formazionii ufficiali di Napoli-Modena.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Zambo Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Caprile, Natan, Juan Jesus, Cheddira, Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngonge, Saco, Iaccarino, Mezzoni.

MODENA: Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Battistella, Santoro, Idrissi; Palumbo; Gliozzi. Allenatore: Bisoli.

A disposizione: Bagheria, Sassi, Beyuku, Cauz, Bozhanaj, Duca, Mondele, Niang, Oliva, Abiuso.