Napoli, De Laurentiis avrebbe scelto di vendere il Bari per risolvere il problema della multiproprietà

Come riportato da Tuttosport, per risolvere la pratica della multiproprietà, Aurelio De Laurentiis avrebbero preso la decisione di vendere il Bari e di tenersi il Napoli. La notizia non è ufficiale, ma consistenti rumors farebbero propendere per questa scelta. Il patron della Filmauro avrebbe atteso che il Bari ritornasse, a distanza di 8 anni, almeno in Serie B, in modo tale da creare interesse intorno alla società. In questo senso, ci sarebbero già stati degli interessamenti da parte di facoltosi imprenditori italiani seriamente interessati a rilevare il club pugliese.