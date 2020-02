Napoli, Gattuso: "Champions difficile ma so forza squadra"

(ANSA) NAPOLI, 8 FEB - "Qualificarci alla Champions è difficile ma ho anche la consapevolezza della forza di questa squadra. Ci vuole continuità e lucidità, saper battagliare quando si soffre e palleggiare. Se miglioriamo questo poi vediamo". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Rino Gattuso commentando la rincorsa del Napoli alla Champions del prossimo anno. "Alle prossime otto partite - ha detto - non ci voglio pensare. So che oggi valiamo 30 punti, che tutti abbiamo fatto danni per essere in questa situazione ma anche che la quadra ora si è messa a disposizione, che sta qui al centro tecnico 6-7 ore, che vuole giocare. Adesso la cosa più bella è aver riacceso l'entusiasmo in città, battiamo il ferro finché è caldo. Quindi domani non guardiamo la classifica ma giochiamo con umiltà". (ANSA).