Napoli, Giuntoli: "Boga molto bravo, non farebbe comodo solo a noi"

Cristiano Giuntoli, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo accostato anche al Milan: "La prima offerta in questo mercato è per Boga? Che farò da qui in avanti o che ho fatto? (ride ndr) A parte gli scherzi, Boga è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli. Vediamo. Ripeto che ancora è troppo presto".