Napoli, incontro con Raiola per Manolas: ADL disposto a pagare clausola

La prossima settimana il Napoli vedrà Mino Raiola per discutere di più calciatori: Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, soprattutto Kostas Manolas. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione per il centrale della Roma e nel summit con il suo agente si proverà a chiudere. Inoltre la società azzurra sarebbe pronta ad investire i 36 milioni della clausola per regalarlo a Carlo Ancelotti.