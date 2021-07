Napoli, infortunio in amichevole per Demme: il comunicato del club

Brutte notizie per il Napoli, come comunicato con una nota sul sito ufficiale: "Diego Demme, uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni".