Napoli-Inter finisce 1-1: a Insigne risponde Dzeko. La classifica

Termina 1-1 il big match del sabato della 25esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter; al goal di Insigne su rigore al settimo del primo tempo, risponde Dzeko al 47esimo. In classifica i nerazzurri restano in testa con due punti in più sul Milan a pari partite, mentre il Napoli si porta a +1 sui rossoneri con una gara in più.

LA CLASSIFICA

Inter 54 (24 partite disputate)

Napoli 53 (25)

Milan 52 (24)

Juventus 45 (24)

Atalanta 43 (23)

Lazio 42 (25)

Roma 39 (24)

Fiorentina 36 (23)

Verona 33 (24)

Torino 32 (23)

Empoli 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Bologna 28 (24)

Udinese 27 (23)

Spezia 26 (24)

Sampdoria 23 (24)

Cagliari 20 (24)

Venezia 18 (23)

Genoa 14 (24)

Salernitana 11 (23)