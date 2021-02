Napoli, Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Coronavirus

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Kalidou Koulibaly è guarito dal Covid-19. Lo rende noto il Napoli, spiegando che è guarito dal virus anche Faouzi Ghoulam. Il difensore centrale aveva il Covid-19 dal 5 febbraio e da allora è stato in isolamento a casa, asintomatico, nell'attesa della guarigione. Ora Koulibaly potrà tornare a Castel Volturno, cercando di rientrare in forma al più presto per dare a Gattuso alternative in difesa vito che, con l'infortunio di Manolas, gli unici due centrali sono Maksimovic e Rrhamani. Buone notizie anche da Ghoulam, che potrà tornare ad allenarsi per dare sostegno agli esterni di difesa, visto che anche in quel settore c'è un altro infortunato, Hysaj. (ANSA).