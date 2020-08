Napoli, le pretese di De Laurentiis complicano il rinnovo di Gattuso

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli inizierà la stagione con più di qualche dubbio sul futuro di Gennaro Gattuso. Il tecnico si è irrigidito davanti alle tante richieste di clausole e penali che Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire nel rinnovo di contratto. Se l'allenatore non dovesse cedere in primavera quando si tornerà a discutere del prolungamento, difficilmente il rapporto tra i due potrà proseguire, visto che il presidente non è mai sceso a patti rispetto alle proprie condizioni.