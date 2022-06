Napoli, Mertens: "Pensavo di rimanere. Ora farò la scelta giusta per il mio futuro"

MilanNews.it

Come riportato da Il Mattino, l’addio di Dries Mertens al Napoli è sempre più vicino. Il giocatore avrebbe addirittura detto le seguenti parole: “'Pensavo di restare al Napoli, ora invece farò la scelta giusta per il mio futuro”. Parole d’addio per il belga che con il club di Aurelio De Laurentiis ha segnato in totale la bellezza di 148 gol in 9 stagioni.