Napoli-Milan, ambiente social tossico. Augurio shock a Theo: "Devi fare la fine di Vialli"

Spesso i vari social vengono definiti come una giungla, quasi per sminuire e dare poca importanza alle bestialità che vengono scritte dietro l'apparente protezione dell'anonimato. In questo caso semplicemente si è andati oltre, con dei commenti semplicemente orribili postati sotto l'ultima foto Instagram di Theo Hernandez, "reo" di aver avuto un alterco con Lozano durante la gara di andata di Champions League contro il Napoli.

Centinaia e centinaia di commenti disturbanti, che non si fermano neanche di fronte ad un bambino. Sotto gli scatti del calciatore del Milan con in braccio il figlio di un anno si leggono varie nefandezze, dal "Devi fare la fine di Vialli" al "Devi morire, tu e lui". Frasi difficili anche solo da pensare, figuriamoci da scrivere per un motivo così futile come una partita di pallone. In calce al pezzo lo scatto con le frasi incriminate.