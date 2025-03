Napoli-Milan, il doppio ex Dionigi: "Rossoneri discontinui, Conte non sbaglia più partite di seguito"

vedi letture

Intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, il doppio ex Davide Dionigi ha detto la sua sul big match tra Napoli e Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Non avrei abbandonato il 4-3-3 già nelle scorse settimane, anche se Conte ha dovuto farlo per l'emergenza sulla fascia sinistra. Ora il Napoli è arrivato al punto di dover operare una scelta chiara, decidendo se continuare col 3-5-2 o ritornare al 4-3-3, molto dipenderà in tal senso dalle condizioni dei nazionali. Spero di tornare a vedere un Napoli che segna, anche se si deve sacrificare qualche giocatore. Il 3-5-2 mi pare una scelta un po' più conservativa rispetto ad alcuni giocatori che vengono esaltati da questo modulo.

È molto difficile prevedere come giocherà il Milan, che è veramente discontinuo e può fare tanti gol così come prenderne altrettanti. Conceicao per ora non ha dimostrato di dare un'identità precisa, ma ha bisogno di tempo per incidere, Conte in questo è molto più rapido. Il Napoli può anche sbagliare qualcosa, ma questa partita è alla sua portata, non incontra un Milan dominante e quindi può vincere. Non penso proprio che con Conte si possano sbagliare più partite di seguito, sotto questo profilo i tifosi possono dormire sonni tranquilli”.