Napoli-Milan, la sfida tra Piotr Zielinski e Franck Kessie

© foto di DANIELE MASCOLO

Napoli-Milan è il big match della ventottesima giornata di Serie A. Scontro diretto per lo scudetto, ma anche una serie di sfide nella sfida. La redazione di TMW ha provato a giocare la gara, ruolo per ruolo.

Zielinski vs Kessie. Sempre lui, ma in un altro ruolo. Contro gli azzurri, Pioli sembra intenzionato a schierare l’ivoriano da trequartista: scelta tattica, ma anche legata al momento così così di Brahim Diaz. Un ruolo nel quale Kessié è già stato impiegato, in una stagione nella quale - per usare un eufemismo - non ha brillato. Lontani i ricordi del presidente acclamato da San Siro: l’ex Atalanta pare destinato a seguire le orme di Donnarumma e Calhanoglu, direzione Barcellona. Una scelta, sua ma va detto anche della società, che i tifosi non gli hanno perdonato. Anche perché, a differenza di Gigio e del turco, il canto del cigno non si sta rivelando dei più intonati. Più bassi che alti, finora.

L’arma di Spalletti. Tutt’altro scenario per il polacco del Napoli, uno per il quale Klopp non ha mai nascosto che farebbe follie. E infatti vedremo cosa succederà in estate. Zielinski, da trequartista o da centrocampista, è una delle principali soluzioni a disposizione degli azzurri. Solo Insigne lo supera quanto a passaggi chiave (2,2 in media a partita contro 1,9), fondamentale nel quale l’ex Empoli risulta tra i migliori del campionato. Giocatore unico, secondo molti, nella rosa di Spalletti, per capacità di leggere i tempi di gioco, sia quando ha palla lui che quando si tratta di inserirsi.