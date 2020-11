In avvicinamento alla sfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera al San Paolo, si può guardare a dati e statistiche interessanti. Sarà la sfida numero 145 tra Napoli e Milan in Serie A. Sarà l'edizione numero 73 in casa azzurra. Questi i 72 precedenti al San Paolo: 28 successi per il Napoli, 22 i pareggi e 22 vittorie per il Milan.