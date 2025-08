Napoli, Milinkovic-Savic: "Sono cresciuto con le immagini di Abbiati, era un portiere molto sottovalutato"

Vanja Milinkovic-Savic, nuovo portiere del Napoli, dal ritiro di Castel di Sangro ha parlato a Radio CRC. Queste le sue parole riportate da TMW:

Perché il numero 32? "Sono cresciuto con le immagini di Abbiati, lo seguivo e per questo motivo ho scelto questo numero. Era un portiere di alto livello, molto sottovalutato secondo me. Movenze tecniche simili? No, non lo direi".