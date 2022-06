Napoli, obiettivo Broja: sul giocatore in passato anche l'attenzione del Milan

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Nonostante il Chelsea abbia deciso sostanzialmente di puntare su Armando Broja dopo il prestito al Southampton, c'è il Napoli che si starebbe muovendo per l'attaccante sia nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta monstre per Osimhen sia in caso di permanenza del nigeriano. Sul giocatore in passato è stato registrato anche l'interesse del Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.