Napoli, Ounas dopo la rapina: "Che paura, gli ho dato tutto"

Ha avuto paura, Adam Ounas, quando nella giornata di ieri, di rientro dalla rifinitura di Castel Volturno, si è trovato dei ladri sotto al palazzo in cui vive, in quel di Posillipo, e ha subito una rapina a mano armato, con qualche minuto di sequestro di persona. Ciononostante è voluto partire insieme alla squadra per Milano, pronto a sfidare il Milan. Prima, però, la denuncia ai carabinieri per un furto dal valore di 5 mila euro circa. Il Mattino oggi in edicola ricostruisce l'accaduto e riporta le parole dell'algerino alle autorità:

"Ho avuto paura e l'uomo ci ha immobilizzati nel garage per qualche minuto. Gli ho consegnato tutto ciò che avevo: orologio, collanina, anello e soldi. Lui ha aperto il bagagliaio e ha preso anche una borsa. Non ci ha permesso di uscire dall'auto per alcuni minuti, poi quando ha preso tutto è fuggito via. All'inizio ho creduto si trattasse di uno dei tanti tifosi che non di rado arrivano sotto casa per chiedermi magliette, foto e autografi. Adesso sono tranquillo e voglio solo fare in fretta e partire con il resto dei compagni perché domani (oggi, ndr) abbiamo una gara decisiva e voglio pensare solo a questo".