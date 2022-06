Napoli, Politano: "Futuro? Ora penso alle vacanze, poi deciderò cosa fare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intercettato in vacanza a Formentera dai microfoni di Sportitalia, l'attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune brevi battute in attesa di definire il proprio futuro (è tra i giocatori più chiacchierati sul mercato): "Ci voleva un po' di vacanza, sono con la famiglia, ci rilassiamo e poi torniamo al più presto. La stagione appena conclusa? A livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, a livello di squadra abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo, non era semplice, potevamo fare qualcosa in più ma siamo contenti di essere andati in Champions. Futuro? Ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà".