Napoli, Spalletti scuote i suoi e vuole una reazione dopo la sconfitta con il Milan

Come riportato da Tuttosport, c’è delusione e amarezza in casa Napoli per la sanguinosa sconfitta subita contro il Milan. La battuta d’arresto contro una rivale diretta per la corsa scudetto va messa subito da parte. Lo sa bene il tecnico, Luciano Spalletti, che ieri, nel giorno del suo 63simo compleanno, ha dato una forte scossa ai suoi giocatori chiedendo una reazione immediata, nella speranza di non perdere l'entusiasmo ritrovato in seguito alla vittoria con la Lazio del 27 febbraio. Domenica i partenopei sono attesi dalla trasferta di Verona, e il tecnico toscano potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione. Lorenzo Insigne e Matteo Politano, fra i meno brillanti contro i rossoneri, potrebbero osservare un turno di iniziale panchina, così come Fabian Ruiz. Spalletti potrebbe prendere queste forti scelte per dare un segnale di scossa alla squadra.