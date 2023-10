Nasti via dal ritiro dell'U21. Le scuse: "Mi spiace, deve essere e sarà un'occasione di crescita"

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un litigio con un compagno di squadra, l'attaccante Marco Nasti ha voluto chiedere scusa per quanto accaduto in azzurro: “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. - si legge in una stories di Instagram - Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”.