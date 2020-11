Nations League, Brzeczek: "Anche con gli assenti l'Italia è forte"

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "L'Italia ha un potenziale enorme e, anche in assenza di pochi giocatori, è una squadra pericolosa in casa. Auguro a tutti i loro assenti una pronta guarigione. Per quanto riguarda la nostra formazione, Wojciech Szczesny giocherà in porta. Annunceremo il resto della squadra domani, prima della partita. Non aspettiamo un miracolo nel match di domani, non ne abbiamo bisogno. Siamo arrivati alla fase finale di Euro 2020 e abbiamo i nostri obiettivi". Così Jerzy Brzeczek, ct della Polonia, alla vigilia della sfida contro l'Italia che si disputerò a Reggio Emilia e sarà valida per il penultimo turno della Nations League. (ANSA).