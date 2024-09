Nations League, Italia e Belgio in testa dopo la prima giornata: la classifica

Buona la prima per l'Italia, in Francia. E buona la prima anche del Belgio contro Israele. La nazionale allenata da Domenico Tedesco supera 3-1 gli avversari, con un'altra grande serata di Kevin de Bruyne, e tiene il passo degli azzurri, portandosi al primo posto in classifica nel Gruppo 2 della Lega A di Nations League con tre punti a pari merito con i ragazzi di Spalletti.

LEGA A, GRUPPO 2

Belgio-Israele 3-1 - 21', 53' de Bruyne (B); 36' aut. Castagne (I); 48' Tielemans (B)

Francia-Italia 1-3 - 1' Barcola (F); 30' Dimarco (I); 51' Frattesi (I); 74' Raspadori (I)

CLASSIFICA

Italia 3

Belgio 3

Francia 0

Israele 0