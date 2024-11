Nations League, le formazioni ufficiali di Belgio-Italia

Di seguito le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Tutto confermato tra gli azzurri con Rovella preferito a Locatelli in cabina di regia e Barella sottopunta alle spalle di Mateo Retegui. Nel Belgio torna Lukaku che giocherà da centravanti con Openda alle sue spalle.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku. A disposizione: Vandevoordt, Sels, Vermeeren, Lukebakio, Mbangula, Sardella, Mangala, Bakayoko, Al-Dakhil, Lokonga, Smets. Commissario tecnico: Domenico Tedesco.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Savona, Locatelli, Gatti, Maldini, Raspadori, Kean, Okoli, Comuzzo, Udogie, Pisilli. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

CLASSIFICA - L'Italia è attualmente in testa al Gruppo A2 con 10 punti in quattro partite e ha perso punti solo contro il Belgio. La Francia ha un punto in meno, mentre i Diavoli Rossi sono terzi con 4 punti. La squadra di Tedesco è riuscita a vincere solo contro Israele nella prima giornata e ha perso due volte contro la Francia.

Italia 10 punti, Francia 9, Belgio 4, Israele 0

Le prime due classificate si qualificheranno per i quarti di finale. La terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B, mentre la quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B

I PRECEDENTI

Bruxelles si prepara al 26esimo incontro tra Belgio e Italia. Gli Azzurri hanno vinto 16 volte e i Diavoli Rossi 5, mentre quattro volte la sfida è terminata in parità.