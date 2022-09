Nations League, le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Inghilterra, sfida valida per la Nations League ed in programma stasera alle 20:45 a San Siro; non ci sarà Sandro Tonali, ancora infortunato:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Gabbiadini, Immobile, Raspadori.

INGHILTERRA (3-5-2): Pope; Maguire, Dier, Walker; James, Rice, Bellingham, Mount, Trippier; Sterling, Kane. All.: Southgate.