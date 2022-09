Nations League: oltre 6 milioni in tv per Italia-Inghilterra

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 SET - La vittoria della nazionale sull'Inghilterra, nel match di Nations League ieri sera a Milano, ha fatto registrare, su Rai, 1 6.140.000 telespettatori e uno share del 30.9%, risultando l'evento tv più seguito della prima serata. Il successo per 1-0 grazie ad un gol di Giacomo Raspadori lascia gli azzurri in corsa per il primo posto del girone e per la qualificazione alla Final Four di Nations League. (ANSA).