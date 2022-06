Nations league: Portogallo-Svizzera 4-0, Spagna pari in extremis

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il Portogallo dilaga contro la Svizzera nel match di Nations League. Finisce 4-0 per i lusitani con Cristiano Ronaldo autore di una doppietta che gli consente di raggiungere quota 117 reti in nazionale. Apre le marcature Carvalho al 16' del primo tempo, poi l'uno-due targato CR7, a segno al 35' e al 40' della prima frazione di fioco. Nella ripresa. al 23' il quarto gol del Portogallo porta la firma di Cancelo. Nell'altra partita del gruppo A, fatica non poco la Spagna contro la Repubblica Ceca: finisce 2-2 con le furie rosse che agguantano il pari al 45' della ripresa con Eric Garcia. Cechi in vantaggio al 5' del primo tempo con Pesek, raggiunti poi da Gavi nel recupero del primo tempo. Nella ripresa padroni di casa di nuovo in vantaggio al 22' con Kuchta, ppi il pari in extremis di Garcia. Nelle altre partite, la Norvegia, trascinata dalla doppietta di Haaland vince in casa della Svezia 2-1. Vittoria in rimonta (4-1) per la Serbia contro la Slovenia. Cipro ferma l'Irlanda del Nord sullo 0-0, mentre la Macedonia del Nord vince in casa di Gibilterra (0-2). Vittoria di misura della Grecia contro il Kosovo 1-0, mentre la Bulgaria sprofonda in casa contro la Georgia (2-5) e Malta vince contro San Marino (2-0). (ANSA).