Terminano le partite di Nation League di questa sera. La Francia cade contro la Danimarca, decisiva la doppietta di Cornerlius. Novanta minuti per Theo Hernandea. Sconfitta anche per il Belgio di Saelemakers (4-1 vs Olanda), in panchia per tutta la gara.