Nava: "Spero che Gigio resti al Milan. Giampaolo? Profilo di primissima fascia"

Stefano Nava, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Donnarumma e della situazione in casa rossonera: "Spero possa rimanere al Milan, la scelta di Buffon apre nuovi scenari, Donnarumma potrebbe essere papabile e il Milan può essere fragile ed accettare una decisione del genere, ma da amico e da sostenitore di Gigio mi auguro resti in rossonero. Il Milan? Se fosse arrivata la Champions gli scenari potevano essere diversi, senza questo prestigioso obiettivo cambiano le prospettive ed evidentemente anche gli uomini. Giampaolo? Rappresenta un profilo di primissima fascia, non vedo perché il Milan non debba cercare la sua competenza. E' migliorato moltissimo anche sull'aspetto della comunicazione. E' un allenatore che saprebbe stare al Milan".