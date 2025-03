Nazionali, Chukwueze pronto per la sua Nigeria: ecco quando e contro chi giocherà

Il Milan arriva alla sosta per le Nazionali, l'ultima della stagione 2024-2025, con due vittorie consecutive in campionato, contro Lecce e Como. Una buona iniezione di fiducia per i rossoneri in vista del rush finale della stagione in cui si cercherà di centrare un piazzamento europeo ma soprattutto si proverà a competere per la vittoria della Coppa Italia. Al rientro dalla pausa i rossoneri avranno in rapida successione la trasferta di campionato contro il Napoli e la gara di andata della semifinale di Coppa contro l'Inter.

Chukwueze in Nazionale, le prossime partite

L'esterno rossonero sarà impegnato con la sua Nigeria per le gare valevoli per la qualificazione ai prossimi mondiali. Così, Chukwueze giocherà venerdì 21 marzo alle 17.00 contro Ruanda e successivamente martedì 25 contro Zimbabwe.