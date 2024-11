Nazionali, disastro Pavlovic: il difensore rossonero espulso in 5 minuti

Un'altra serata poco positiva per il rossonero Pavlovic, quest'oggi contro la Danimarca. La partita, terminata 0-0 ha avuto poco da dire come testimoniato dal risultato. E' nel finale di gara che accade tutto. Il centrale milanista infatti è stato espulso in 5 minuti: la prima ammonizione al 90' e la successiva, costata poi il rosso, arrivata in pieno recupero. Dopo quello ricevuto contro la Spagna, due partite fa, è il secondo cartellino rosso in due partite per Pavlovic in nazionale.