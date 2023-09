Nazionali, ecco quando giocherà il Portogallo di Rafa Leao

vedi letture

Rafael Leao è ormai diventato una scelta fissa all'interno delle convocazioni della nazionale portoghese. Il nuovo numero 10 rossonero sarà impegnato nei prossimi giorni nelle qualificazioni per l'Europeo 2024 in Germania. Ecco quando scenderà in campo:

Slovacchia-Portogallo: venerdì 8 settembre ore 20.45, Bratislava - Qualificazioni Euro 2024

Portogallo-Lussemburgo: lunedì 11 settembre ore 20.45, Faro Algarve - Qualificazioni Euro 2024