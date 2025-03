Nazionali, i rossoneri impegnati nella giornata di oggi: giocano in 12

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Oggi si inizia a fare sul serio nella pausa per le Nazionali e scenderà in campo la maggior parte dei convocati rossoneri. Per i quarti di finale di UEFA Nations League sarà il momento della Francia di Mike Maignan e Theo Hernandez impegnata nella gara di andata in Croazia, così come del Portogallo di Rafa Leao e Joao Felix che sarà in trasferta in Danimarca. Anche Tijjani Reijnders con la sua Olanda è impegnato in questa fase della competizione: gli Orange ospiteranno la Spagna. Tutte e tre le gare si giocheranno alle 20.45. Sempre per la UEFA Nations League, ma per lo spareggio salvezza della categoria A, la Serbia di Pavlovic e Jovic sarà impegnata nella partita di andata in Austria alle ore 20.45.

Dall'altra parte dell'oceano, nella notte tra oggi e domani, sarà il momento della CONCACAF Nations League. Per primi scenderanno in campo gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah, alla mezzanotte italiana, nella semifinale in gara secca contro Panama. Qualche ora più tardi, alle 4 di notte nostrane, la seconda semifinale che vede coinvolto il Messico di Santiago Gimenez.

In campo anche due giovani come Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani che con l'Italia U20 sfideranno alle ore 17 la Turchia per l'Elite League U20.