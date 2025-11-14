Nazionali, la Croazia di Modric è matematicamente ai Mondiali: battute 3-1 le isole Far Oer

La Croazia è matematicamente ai Mondiali. E dunque si aggiunge all'Inghilterra, alla Francia e alla Norvegia, ovvero le tre nazionali che avevano conquistato il pass giovedì se non già nelle scorse settimane. Modric e compagni vanno sotto in casa contro le Isole Far Oer, ma rimontano e vincono 3-1: proveranno a ripetersi dopo gli exploit in Russia e Qatar. Il campione rossonero, anche oggi uno dei migliori in campo è stato sostituito dopo un’ora di gioco.