Nazionali, la Croazia di Modric è matematicamente ai Mondiali: battute 3-1 le isole Far Oer
MilanNews.it
La Croazia è matematicamente ai Mondiali. E dunque si aggiunge all'Inghilterra, alla Francia e alla Norvegia, ovvero le tre nazionali che avevano conquistato il pass giovedì se non già nelle scorse settimane. Modric e compagni vanno sotto in casa contro le Isole Far Oer, ma rimontano e vincono 3-1: proveranno a ripetersi dopo gli exploit in Russia e Qatar. Il campione rossonero, anche oggi uno dei migliori in campo è stato sostituito dopo un’ora di gioco.
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Jashari a MTV: "E' stato un lungo percorso, mi mancava giocare a calcio. Ora voglio dare il massimo"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Fedele: "Il ritorno di Rabiot cambierà il Milan, il Derby un test fondamentale. Futuro portiere? Prendiamo Caprile"
Franco OrdineIl var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com