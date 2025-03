Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Reijnders-gol, Maignan para un rigore. Theo e Felix non pervenuti

vedi letture

Quarti di finale e spareggi, la Nations League entra nel vivo con ben 10 partite in programma. Nell'andata dei quarti di finale della Lega A, la Croazia sorprende la Francia e vince 2-0 nonostante un rigore parato da Maignan. Theo Hernandez non pervenuto è rimasto in panchina per tutto il tempo.

Si salva la Spagna in Olanda, pareggia Merino in pieno recupero dopo che gli Orange avevano trovato due gol prima con Gakpo poi con un super Tijjani Reijnders. Sorpresa Danimarca, Hojlund piega il Portogallo di Leao e Joao Felix (in panchina per 90 minuti). Negli spareggi per la Lega A vincono Scozia e Ucraina contro Grecia e Belgio. Da dimenticare la prima di Rudi Garcia, sommerso dall'Ucraina dopo un buon primo tempo. Pari invece tra Austria e Serbia, con Jovic in campo per 68 minuti di gioco senza però incidere particolarmente.

Malissimo gli Stati Uniti di Pulisic e Musah, titolari e in campo per 90 minuti, che vengono sconfitti da Panama nel recupero 1-0 nella semifinale della Concacaf Nations League, competizione che gli americani avevano vinto tre volte su tre edizioni.

Bene anche l'Italia U20 che dopo tre anni di fila non vincerà l’Elite League, un torneo autonomo giovanile organizzato da otto Federazioni. Gli azzurrini già lo sapevano ancora prima di scendere in campo contro la Turchia, ma nonostante questo hanno affrontato l’impegno con dedizione. I ragazzi di Corradi sono scesi in campo con la voglia di vincere e dimostrare di aver fatto passi in avanti. E così è stato, con un netto 0-3. Protagonista della gara il giovane difensore rossonero Bakoune.

Nations League, tutte le sfide di ieri

Quarti di finale

Croazia - Francia 2-0: 26' Budimir, 45'+1 Perisic

Danimarca - Portogallo 1-0: 79' Hojlund

Italia - Germania 1-2: 9' Tonali (I), 49' Kleindienst (G), 76' Goretzka (G)

Olanda - Spagna 2-2: 9' Williams (S), 28' Gakpo (O), 46' Reijnders (O), 93' Merino (S)

Lega A/B playout

Turchia - Ungheria 3-1: 9' Kokcu (T), 25' Schafer (U), 69' Akturkoglu (T), 73' Kahveci (T)

Austria - Serbia 1-1: 37' Gregoritsch (A), 62' Samardzic (S)

Grecia - Scozia 0-1: 33' rig. McTominay

Ucraina - Belgio 3-1: 40' Lukaku (B), 66' Gutsulyak (U), 73' Vanat (U), 79' Zabarnyi (U)

Lega B/C playout

Armenia - Georgia 0-3: 33' Kochorashvili, 37' e 59' Mikautadze

Bulgaria - Irlanda 1-2: 6' M. Petkov (B), 21' Azaz (I), 42' Doherty (I)

Kosovo - Islanda 2-1: 19' Dellova (K), 22' Oskarsson (I), 58' Rexhbecaj (K)

Slovacchia - Slovenia 0-0