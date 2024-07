Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: sorridono i francesi, piange Rafa

Nella giornata di ieri si sono giocati i primi due quarti di finale di Euro 2024. Nel primo i padroni di casa della Germania hanno subito una dolorosa sconfitta allo scadere dei supplementari: la Spagna vince 2-1 e accede alla semifinale. Qui troverà la Francia che poco più tardi, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e suppelementari, ha battuto il Portogallo ai tiri di rigore. Protagonisti diversi rossoneri: Maignan e Giroud in campo per tutta la partita, con il terzino che ha realizzato il rigore decisivo; per i lusitani Leao è stato uno dei più pericolosi giocando dal primo minuto fino all'intervallo dei supplementari.

LE PAGELLE DI MN

Ecco la pagella di Maignan a cura di MilanNews.it: voto 7. Chiude la saracinesca in più occasioni, in maniera magari meno appariscente rispetto ad altre occasioni, ma si fa trovare sempre pronto. Nella fase decisiva dell'Europeo è tornato Magic. Quanto è importante, per una squadra che gioca una competizione a eliminazione diretta, sapere di poter contare su un portiere infallibile? Tantissimo, Mike lo sa e mette tutto il suo talento a disposizione per la causa francese.

Ecco la pagella di Theo Hernandez a cura di MilanNews.it: voto 7. La prestazione, in realtà, sarebbe la meno appariscente e meno precisa del suo Europeo. Se vogliamo, più opaca rispetto al solito. Nei supplementari, dopo essersi fatto saltare facilmente da Conceicao la prima volta, però, alza il livello di gioco, soprattutto in fase difensiva, e riconquista apprezzamenti. Il voto si alza inevitabilmente per quel rigore, decisivo e pesantissimo, calciato benissimo per spedire la Francia in semifinale.

Ecco la pagella di Leao a cura di MilanNews.it: voto 6.5. Nei 90 minuti è decisamente il più pericoloso del Portogallo, a tratti il migliore in campo specialmente nel primo tempo. Con l'ingresso di Conceicao i portoghesi attaccano di più a destra e lui si spegne progressivamente, prima della sostituzione alla fine del primo tempo supplementare. Conclude il suo Europeo con la migliore prestazione.