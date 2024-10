Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: vittoria per Chukwueze, solo un pareggio per Reijnders

La Nigeria del rossonero Samuel Chukwueze vince 1-0 contro la Libia la gara del gruppo D valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Per i biancoverdi è andato a segno il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru.

E' subentrato a gara in corso, giocando circa 30 minuti più recupero, Samuel Chukwueze. Per lui una buona prova, senza però incidere in zona gol. L'esterno milanista è ancora in cerca della condizione fisica migliore.

Dopo Chukwueze, questa sera ha giocato anche Reijnders con la sua Olanda. Gli Orange hanno pareggiato 1-1 contro L'Ungheria grazie alla rete di Dumfries che ha risposto all'iniziale vantaggio di Sallai.

Per Reijnders una buona prestazione nel complesso, rimasto in campo per tutta la durata del match, ha provato più volte a cercare il gol, senza però trovar fortuna.