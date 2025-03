Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Walker in campo 95' contro l'Albania

Ieri sera in campo, per il Gruppo K, l'Inghilterra, che sfida e vince contro l'Albania. Per gli inglesi sono andati a segno prima Myles Lewis-Skelly e successivamente il solito Harry Kane. Il giovane talento dell'Arsenal è diventato il giocatore più giovane della storia a segnare al suo debutto con la Nazionale inglese, superando il record di Marcus Rashford di 18 anni e 209 giorni contro l'Australia nel maggio 2016.

In campo anche il terzino rossonero Kyle Walker, che ha potuto giocare una buona prestazione difensivamente, dando supporto alla linea difensiva inglese nelle brevi e quasi mai pericolose sortite offensive albanesi. Walker ha giocato tutta la partita, in campo per 95 minuti (90+5 di recupero).

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Konsa, Burn, Lewis-Skelly; Rice, C.Jones; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Aliji; Laci, Ramadani, Asllani; Asani, Uzuni, Bajrami. Allenatore: Sylvinho.

I risultati di ieri

Cipro - San Marino 2-0: Pittas 55', Kakoullis 86'

Andorra - Lettonia 0-1: Sits 58'

Inghilterra - Albania 2-0: Lewis-Skelly 20', Kane 77'

Malta - Finlandia 0-1: Antman 38'

Polonia - Lituania 1-0: Lewandowski 81'

Romania - Bosnia Erzegovina 0-1: Gigović 14'

CLASSIFICA GRUPPO K

1. Inghilterra 3 punti

2. Lettonia 3

3. Serbia 0

4. Andorra 0

5. Albania 0