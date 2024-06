Nazionali, nessun problema per Kjaer e compagni: la Danimarca vince 3-1 contro la Norvegia

Tutto ok per la Danimarca nell'amichevole internazionale terminata e vinta al Brøndby Stadion per 3-1 contro la Norvegia grazie alle reti di Pierre-Emile Hojbjerg, Jannik Vestergaard e Yussuf Poulsen, nei norvegesi a segno il solito Erling Haaland. Per l'ormai ex rossonero Simon Kjaer, a scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno, una buona prestazione da subentrato nel secondo tempo al 66' al posto di Andreas Christensen.

Il cammino verso l'imminente Europeo

Semifinalista a Euro 2020 e sorpresa del torneo, così la selezione di Hjulmand vorrebbe almeno bissare quanto visto tre anni fa. Vinto il girone di qualificazione chiudendo a pari punti con la Slovenia, ma piazzandosi davanti in virtù degli scontri diretti, gli scandinavi hanno evidenziato anche qualche passaggio a vuoto. Difesa non sempre perfetta, in compenso è stato trovato un vero finalizzatore nell'ex Atalanta Hojlund, problema che si è palesato in modo manifesto negli ultimi fallimentari Mondiali. Il ct ha tra le mani un gruppo omogeneo, compatto per qualità e quanrità e fatto di elementi di esperienza e spessore internazionale come Schmeichel, Kjaer, Christensen ed Eriksen e giovani in rampa di lancio come il già citato ex Atalanta.