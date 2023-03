Nazionali, quando gioca l'Italia di Sandro Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali è l'unico calciatore rossonero convocato da Mancini per l'Italia in questa pausa per le nazionali. Gli azzurri inaugureranno il proprio girone di qualificazione a Euro 2024 nella prossima settimana e mezzo. Ecco i due impegni della nazionale e del centrocampista rossonero:

Giovedì 23/3 ore 20.45, ITALIA - Inghilterra

Domenica 26/3 ore 20.45, Malta - ITALIA