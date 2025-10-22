Nba Europe, Milan e Inter interessate. Il commissioner Adam Silver ne parla da tempo con Gerry Cardinale

vedi letture

Anche a Milano si continua a parlare del progetto Nba Europe, vale a dire un campionato Nba che dovrebbe partire nell'autunno 2027: "Il piano iniziale è di avere squadre permanenti in 10-12 città, principalmente in Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Germania. Forse in Turchia e in Grecia. Pensiamo ad un mix di squadre già esistenti, squadre nuove e squadre di calcio che vogliono investire anche nel basket. Oltre alle squadre permanenti, in questa fase iniziale ci saranno 4 slot che verranno assegnati annualmente, in modo trasparente, sulla base del merito sportivo. Questo all’inizio, ma speriamo in 7-10 anni di poter raddoppiare il numero di squadre fisse in modo da poter coinvolgere anche altri Paesi" ha spiegato Mark Tatum, vicecommissioner Nba, alla Gazzetta dello Sport.

Real Madrid, Barcellona, Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Fenerbahçe sarebbero quasi sicure di entrare, ma a questo progetto sono interessate anche le due società milanesi, in particolare il Milan, il cui proprietario Gerry Cardinale ne parla da tempo con il commissioner Nba, Adam Silver. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, è stato ospite all’assemblea generale di RedBird a New York, a cui hanno partecipato anche il presidente Paolo Scaroni, l’ad Giorgio Furlani e l’advisor Zlatan Ibrahimovic. Secondo gazzetta.it, è "decisamente presto per capire come finirà, anche perché nella partita avranno un ruolo centrale l’Olimpia Milano e l’azienda Armani, che ha tutta l’intenzione di continuare con il basket anche dopo la scomparsa di Re Giorgio".

