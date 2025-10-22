Nba Europe, il vicecommissioner Mark Tatum spiega il progetto

vedi letture

Da tempo si parla di Nba Europe, progetto che prevede la creazione di un nuovo campionato con squadre europee e organizzazione americana. Gazzetta.it riporta le parole di Mark Tatum, il vicecommissioner Nba, che ha parlato di questo progetto a cui è fortemente interessato anche il Milan di Gerry Cardinale: "L'idea è di cominciare tra due anni, ovviamente se il board Fiba e quello dei proprietari Nba approveranno il progetto.

Il piano iniziale è di avere squadre permanenti in 10-12 città, principalmente in Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Germania. Forse in Turchia e in Grecia. Pensiamo ad un mix di squadre già esistenti, squadre nuove e squadre di calcio che vogliono investire anche nel basket. Oltre alle squadre permanenti, in questa fase iniziale ci saranno 4 slot che verranno assegnati annualmente, in modo trasparente, sulla base del merito sportivo. Questo all’inizio, ma speriamo in 7-10 anni di poter raddoppiare il numero di squadre fisse in modo da poter coinvolgere anche altri Paesi".

