MN - Italia U17, Comotto out dai convocati per i Mondiali in Qatar: il motivo
Nella lista del ct del'Italia Under17 Massimiliano Favo per i Mondiali di categoria che si svolgeranno dal 3 al 27 novembre in Qatar, non è presente Christian Comotto, centrocampista di proprietà del Milan che in estate è passato in prestito allo Spezia. Il giocatore classe 2008 è attualmente infortunato e dovrà restare fuori per due o tre settimane a causa di una botta al polpaccio rimediata in nazionale.
Questo l'elenco completo dei convocati del ct azzurro Favo per i Mondiali U17:
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);
Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).
