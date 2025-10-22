Milan, molto difficile il recupero di Estupinan per il Pisa. Spazio ancora a Bartesaghi a sinistra

vedi letture

Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek saranno a disposizione di Max Allegr per la gara di venerdì contro il Pisa a San Siro? Come spiega stamattina Tuttosport, oggi è una giornata decisiva per capire se i due torneranno ad allenarsi in gruppo o se proseguiranno il loro lavoro personalizzato. Ricordiamo che l'attaccante francese sta recuperando da un problema al dito del piede rimediato in nazionale, mentre l'inglese è in dubbio per un affaticamento muscolare che gli ha già fatto saltare l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina.

Molto difficile sarà invece vedere Pervis Estupinan nella lista dei convocati di Max Allegri: anche ieri l'esterno milanista, che si è infortunato alla caviglia in nazionale, ha proseguito le terapie e per questo appare davvero improbabile un suo recupero per venerdì. Contro il Pisa, spazio dunque a sinistra ancora a Davide Bartesaghi.