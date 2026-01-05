Nel 2022-2023 Fullkrug ha vinto la classifica cannonieri in Bundesliga assieme a Nkunku

Il sito del Milan riporta quanto segue su Niclas Fullkrug: "La stagione 2022/23 è quella del decollo, della consacrazione: segna 16 reti in Bundesliga con il Werder, e vince la classifica marcatori in Germania a pari merito con... Christopher Nkunku, che ha ritrovato a Milanello come compagno di reparto in rossonero".

OFFERTA BASSA

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Fenerbahçe-Nkunku l’offerta è bassa. Kim in difesa rimane il sogno complicato". I turchi sono in forte pressing per l'attaccante francese, ma per il momento la loro offerta è lontana dalla cifra minima che chiede il Diavolo per non fare una minusvalenza, cioè 33 milioni di euro. Lo stesso giocatore comunque al momento non sembra convinto di lasciare il club di via Aldo Rossi, soprattutto ora che si è finalmente sbloccato in campionato.

Il Milan è intanto sempre alla ricerca di un difensore per puntellare la retroguardia di Max Allegri. L'identikit perfetto è quello del coreano Kim del Bayer Monaco, ma i bavaresi non sembrano essere così aperti alla sua cessione a gennaio. E inoltre c'è sempre il nodo dell'elevato stipendio dell'ex Napoli che attualmente guadagna 9 milioni di euro netti a stagione. Anche nel caso di un eventuale prestito, servirebbe una mano dei tedeschi per coprire il suo stipendio.