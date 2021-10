Nel mirino del Milan da mesi, ora i rossoneri vogliono bruciare i tempi: chi è Noa Lang

il Milan era sulle tracce e sugli spalti belgi al seguito di Noa Lang. Non è dunque un segreto l'interesse rossonero per uno dei migliori talenti della Jupiler League per il quale negli scorsi giorni c'è stato un contatto con l'entourage. Il Bruges lo ha preso dall'Ajax: prima in prestito e poi riscattato per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

CHI E' LANG Classe '99, arriva da una famiglia di sportivi e ha il football nel sangue. Olandese, origini del Suriname, storica colonia Orange che ha dato i natali a tanti talenti del calcio dei tulipani, ha iniziato la stagione in Belgio al top. Non solo per gli assist, quattro nelle prime cinque di campionato, non solo per il pari con il PSG e la vittoria con il Lipsia e per il gol nella Supercoppa belga vinta, finita 3-2. Lang ha giocato con una qualità talmente alta da lasciare molti a bocca aperta.

CONVINTO DAL PROGETTO Perché il percorso dell'esterno sinistro d'attacco non è stato verticale: dall'Ajax, quello al Bruges sembrava un passo indietro che anche il giovane talento non pareva disposto a fare. Il progetto tecnico che Verhaeghe ha messo sul tavolo del ragazzo, lo ha convinto a vestire il Blauw en Zwart. L'orso sul cuore, il blu e il nero sulla pelle, e un inizio straordinario dopo l'ultima stagione da protagonista assoluto. Numeri incredibili: nell'annata 2020/2021, Lang ha giocato 37 partite facendo 17 reti e sfornando 11 assist. Un impatto che ha convinto il Milan a considerarlo tra i primissimi nomi sull'agenda per il futuro.