Nervi tesi per l'Atletico in vista del Milan. Oblak: "Preso gol subito, ci accade troppo spesso"

Non il migliore degli antipasti Champions per l'Atletico Madrid che ieri ha perso 1-0 contro l'Alaves. Jan Oblak è duro nel commento del day after. "Abbiamo preso il gol molto velocemente, per colpa nostra. A noi sta succedendo troppo spesso. Dobbiamo entrare in partita con più concentrazione e con più personalità. Nelle ultime partite ci manca sempre quella lucidità all'inizio. Poi l'Alaves ha giocato bene e le cose non sono andate come volevamo", ha detto a 'Movistar' alla fine della partita