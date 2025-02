Nessun difensore ha contribuito a più gol di Theo, Dumfries e Tavares

Di seguito si riportano alcune statistiche di Theo Hernandez dopo la sua prestazione contro la Roma in cui ha fornito due assist ad Abraham:

- Theo Hernández (4G+5A in questa stagione) è l’unico difensore di Serie A ad aver realizzato almeno quattro gol e ad aver fornito almeno quattro assist in questa stagione in tutte le competizioni.

- Theo Hernández ha fornito almeno due assist con la maglia del Milan per la prima volta da gennaio 2024: contro il Cagliari, sempre in Coppa Italia.

- Nessun difensore di Serie A ha contribuito a più gol di Theo Hernández (nove, come Denzel Dumfries e Nuno Tavares) in questa stagione in tutte le competizioni: quattro reti e cinque assist per il francese.